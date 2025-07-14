  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пари НН» представил концепцию «Вверх по стрелке» на сезон-2025/26: «Три ключевых смысла – молодость, будущее, свет. Эволюция, путь преодоления – наша новая идентичность»
9

«Пари НН» представил концепцию «Вверх по стрелке» на сезон-2025/26: «Три ключевых смысла – молодость, будущее, свет. Эволюция, путь преодоления – наша новая идентичность»

«Пари НН» представил концепцию на сезон-2025/26.

Предстоящий сезон станет для клуба 10-м с момента основания.

«1 июня нашему клубу исполнилось 10 лет. За это время мы прошли большой путь от Второй лиги до РПЛ, где сыграем в пятый раз подряд. «Пари НН» – наследник горьковского и нижегородского футбола с более чем 120-летней историей, которой мы дорожим и гордимся. Но теперь, сохраняя славные традиции и оставив позади испытания, пришло время написать новую главу. Концепция «Пари НН» на сезон-2025/2026 – «Вверх по стрелке».

В основе концепции три ключевых смысла: молодость, будущее, свет.

«Пари НН» – молодой клуб. Для нас важна свобода самовыражения, легкость в коммуникации и стиль. Мы за творчество и креативность. Следуем трендам и сами задаем их.

«Пари НН» смотрит в будущее. Мы меняемся и становимся лучше. Наша базовая установка – трансформация, потому что мы стараемся идти по пути совершенствования. Мы не боимся изменений и открыты к инновациям.

«Пари НН» стремится к движению. Мощь, скорость, сила энергии рождают свет. В этом – философия, новая ДНК «Пари НН» на сезон-2025/2026. Эволюция, путь преодоления, стремление дарить болельщикам радость и яркие эмоции – новая идентичность нашей команды. То, что будет отличать ее от других. Также свет и любовь несут ребята с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются футболом в структуре нашего клуба. Они проведут футбольный год рядом с нами. Тепло и свет их искренних эмоций болельщики «Пари НН» будут чувствовать на протяжении всего сезона!

«Вверх по стрелке» охватывает проект «Один – ноль», посвященный 10-летию «Пари НН», которое мы вместе будем отмечать весь сезон. Также концепция подкреплена новым фирменным стилем. В основе визуальных решений – паттерны энергии, движения, природных явлений заката и рассвета как символа изменений и мотивации», – говорится в сообщении на сайте «Пари НН».

В первом матче нового сезона «Пари НН» сыграет с «Краснодаром». Игра 1-го тура Мир РПЛ пройдет в Казани 20 июля.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?6088 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовала: Анна Сунцова
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В «Невидимке» появилась легендарная лига! Залетайте в игру и угадывайте 🏆
53 минуты назадТесты и игры
«Если бы зарплаты у судей были выше, то и взяток они не брали бы, возможно. Игрокам платят невероятные суммы, а арбитры получают 200 тысяч рублей за матч». Масалитин о деле «Торпедо»
67сегодня, 04:28
Жилиной не позволили выступать за Азербайджан, Семак спас прохожего, «Москвич» стал спонсором «Спартака», Шкурин отказался ехать в Казахстан из-за властей Беларуси и другие новости
5сегодня, 04:15
«Ливерпуль» рассматривает Уоткинса, Осимхена, Экитике, Родриго и Висса на случай срыва трансфера Исака (Daily Mail)
17сегодня, 03:55
«Барса» хочет расстаться с Пау Виктором, Пеньей и Ромеу до начала турне по Азии
13сегодня, 02:59
Кирьяков о мотивации «Зенита»: «Делает все для золотых медалей — переносит 100-летие и не жалеет денег, чтобы усилиться. По интриге чемпионат будет сильнее, чем предыдущий»
19сегодня, 01:44
«Ювентус» предложил 17,3 млн евро за Санчо. «МЮ» требует 25 млн
13вчера, 21:55
«Ливерпуль» может предложить «Ньюкаслу» 130 млн фунтов за Исака (The Times)
39вчера, 21:39
«МЮ» ведет переговоры по Эми Мартинесу. Аморим ценит лидерские качества голкипера (TyC Sports)
31вчера, 21:18
«Челси» может получить на 100 млн фунтов больше от спонсоров благодаря победе на клубном ЧМ. Переговоры ведутся с 7-10 брендами
22вчера, 21:08
Ко всем новостям
Последние новости
Черчесов о реформе КЧМ: «Надо уменьшать число команд в 2 или даже в 3 раза. «Барса» и «Ливерпуль», возможно, обрадовались, что их не было»
415 минут назад
Шумахов о желании Агаларова побить рекорд Дзюбы: «С тренировками или только с официальными играми?»
331 минуту назад
Куман вряд ли вернется к работе с клубами: «В сборную все приезжают с улыбкой и рады вновь видеть друг друга. В клубе чаще имеешь дело с разочарованными игроками»
453 минуты назад
Корнеев назвал «Зенит» главным фаворитом сезона: «Он может проиграть только самому себе. Много создает и забивает, Жерсон — это усиление»
20сегодня, 04:43
«Не удивлюсь, если Соболев станет киберспортсменом. Ему уже пофиг на футбол, деньги капают — все хорошо». Попов о форварде «Зенита»
8сегодня, 04:13
«ЦСКА займет первое место. Семаку будет проблематично с его составом – «Зенит» сам себя сожрет». Пономарев о новом сезоне РПЛ
32сегодня, 03:30
«Пари НН» и Боженов расторгли контракт. РФС проверял возможные ставки защитника полгода назад
1сегодня, 03:18
Сычев об Угальде и Барко: «Лучшая атакующая связка в РПЛ. Их уход стал бы огромной потерей для «Спартака»
5сегодня, 02:34
«В нашем футболе многих можно посадить, если копнуть поглубже. Зачем было так наказывать «Торпедо»?» Чухлов об исключении клуба из РПЛ
7сегодня, 02:19
Саудовский «Аль-Ахли» готов предложить 30 млн евро за Гонсалеса. «Ювентус» не прочь продать вингера Аргентины
1сегодня, 02:04