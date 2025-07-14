«Пари НН» представил концепцию «Вверх по стрелке» на сезон-2025/26: «Три ключевых смысла – молодость, будущее, свет. Эволюция, путь преодоления – наша новая идентичность»

«Пари НН» представил концепцию на сезон-2025/26.

Предстоящий сезон станет для клуба 10-м с момента основания.

«1 июня нашему клубу исполнилось 10 лет. За это время мы прошли большой путь от Второй лиги до РПЛ, где сыграем в пятый раз подряд. «Пари НН» – наследник горьковского и нижегородского футбола с более чем 120-летней историей, которой мы дорожим и гордимся. Но теперь, сохраняя славные традиции и оставив позади испытания, пришло время написать новую главу. Концепция «Пари НН» на сезон-2025/2026 – «Вверх по стрелке».

В основе концепции три ключевых смысла: молодость, будущее, свет.

«Пари НН» – молодой клуб. Для нас важна свобода самовыражения, легкость в коммуникации и стиль. Мы за творчество и креативность. Следуем трендам и сами задаем их.

«Пари НН» смотрит в будущее. Мы меняемся и становимся лучше. Наша базовая установка – трансформация, потому что мы стараемся идти по пути совершенствования. Мы не боимся изменений и открыты к инновациям.

«Пари НН» стремится к движению. Мощь, скорость, сила энергии рождают свет. В этом – философия, новая ДНК «Пари НН» на сезон-2025/2026. Эволюция, путь преодоления, стремление дарить болельщикам радость и яркие эмоции – новая идентичность нашей команды. То, что будет отличать ее от других. Также свет и любовь несут ребята с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются футболом в структуре нашего клуба. Они проведут футбольный год рядом с нами. Тепло и свет их искренних эмоций болельщики «Пари НН» будут чувствовать на протяжении всего сезона!

«Вверх по стрелке» охватывает проект «Один – ноль», посвященный 10-летию «Пари НН», которое мы вместе будем отмечать весь сезон. Также концепция подкреплена новым фирменным стилем. В основе визуальных решений – паттерны энергии, движения, природных явлений заката и рассвета как символа изменений и мотивации», – говорится в сообщении на сайте «Пари НН».

В первом матче нового сезона «Пари НН » сыграет с «Краснодаром». Игра 1-го тура Мир РПЛ пройдет в Казани 20 июля.