«Бавария» рассматривает подписание Троссарда в случае срыва сделки по Диасу. Леандро сомневается по поводу продления контракта с «Арсеналом» (Bild)
«Бавария» рассматривает возможность подписания Леандро Троссарда.
По информации Bild, вариант с полузащитником «Арсенала» рассматривается на случай срыва трансфера Луиса Диаса из «Ливерпуля», за которого мюнхенцы ранее предложили 52 млн евро.
Сообщается, что Троссард сомневается по поводу продления контракта с «Арсеналом» на фоне интереса «Баварии» и ряда других топ-клубов. Также отмечается, что бельгиец сменил агента – теперь его интересы представляет немец Дирк Хебель.
В прошедшем сезоне Троссард отметился 8 голами и 7 ассистами в 38 матчах АПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
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