«Бавария» рассматривает подписание Троссарда в случае срыва сделки по Диасу. Леандро сомневается по поводу продления контракта с «Арсеналом» (Bild)

«Бавария» рассматривает возможность подписания Леандро Троссарда.

По информации Bild, вариант с полузащитником «Арсенала » рассматривается на случай срыва трансфера Луиса Диаса из «Ливерпуля », за которого мюнхенцы ранее предложили 52 млн евро.

Сообщается, что Троссард сомневается по поводу продления контракта с «Арсеналом» на фоне интереса «Баварии» и ряда других топ-клубов. Также отмечается, что бельгиец сменил агента – теперь его интересы представляет немец Дирк Хебель.

В прошедшем сезоне Троссард отметился 8 голами и 7 ассистами в 38 матчах АПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .