Тите: «Бразилия мечтает выиграть ЧМ-2022. Если нет, то хотим показать максимум. Давление неизбежно – страна влюблена в футбол»
Тите высказался о давлении на сборную Бразилии перед ЧМ-2022.
«Я не несу ответственность за 20 лет без побед, а отвечаю только за последние 4 года (смеется). История сборной Бразилии прекрасна, и она вызывает давление, да. Давит вся страна, влюбленная в футбол. Особенно это касается детей, для которых футбол – это часть образования.
Давление есть, но мы спокойны. Понимаем, что в жизни появляются возможности. Мечты – ее часть. Мы мечтаем взять кубок и стать чемпионами мира. Если не получится, то мы хотим показать максимум.
Чемпионом станет только одна сборная. У нас есть мудрость и естественность, к которым стремятся другие команды. Давление неизбежно», – сказал главный тренер сборной Бразилии перед первым матчем на ЧМ-2022.
В прошлый раз Бразилия становилась чемпионом мира в 2002 году.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными Бразилии и Сербии. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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