Дель Боске о фаворитах ЧМ-2022: «Из Европы – Франция, Германия, Англия. Испания, возможно, главный фаворит среди них. У Бразилии хорошие игроки, Аргентина набралась сил»

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Висенте Дель Боске поделился мнением о фаворитах чемпионата мира.

– Среди всех сборных, кроме Испании, какая привлекла ваше внимание больше всего и почему?

– Если вы спрашиваете меня о фаворитах, то я думаю, что в Европе их несколько: Франция, Германия, Англия... и мы, возможно, главные фавориты среди них, но есть еще и американцы, которые вернулись, и сборные, которые всегда были фаворитами: у Бразилии очень хорошие игроки, я считаю ее кандидатом на победу, как и Аргентину.

Сейчас я упоминаю Аргентину, хотя, возможно, пять месяцев назад я бы этого не сделал, но это правда, что они набрались сил.

Также всегда найдется кто-то, от кого мы не ожидаем [больших успехов]... Некоторые африканцы, Хорватия, Сербия... – сказал бывший главный тренер сборной Испании. 

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