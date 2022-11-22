Дель Боске о фаворитах ЧМ-2022: «Из Европы – Франция, Германия, Англия. Испания, возможно, главный фаворит среди них. У Бразилии хорошие игроки, Аргентина набралась сил»
Висенте Дель Боске поделился мнением о фаворитах чемпионата мира.
– Среди всех сборных, кроме Испании, какая привлекла ваше внимание больше всего и почему?
– Если вы спрашиваете меня о фаворитах, то я думаю, что в Европе их несколько: Франция, Германия, Англия... и мы, возможно, главные фавориты среди них, но есть еще и американцы, которые вернулись, и сборные, которые всегда были фаворитами: у Бразилии очень хорошие игроки, я считаю ее кандидатом на победу, как и Аргентину.
Сейчас я упоминаю Аргентину, хотя, возможно, пять месяцев назад я бы этого не сделал, но это правда, что они набрались сил.
Также всегда найдется кто-то, от кого мы не ожидаем [больших успехов]... Некоторые африканцы, Хорватия, Сербия... – сказал бывший главный тренер сборной Испании.
Комментарии