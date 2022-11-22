Дель Боске о фаворитах ЧМ-2022: «Из Европы – Франция, Германия, Англия. Испания, возможно, главный фаворит среди них. У Бразилии хорошие игроки, Аргентина набралась сил»

Висенте Дель Боске поделился мнением о фаворитах чемпионата мира.

– Среди всех сборных, кроме , какая привлекла ваше внимание больше всего и почему?

– Если вы спрашиваете меня о фаворитах, то я думаю, что в Европе их несколько: , , Англия... и мы, возможно, главные фавориты среди них, но есть еще и американцы, которые вернулись, и сборные, которые всегда были фаворитами: у очень хорошие игроки, я считаю ее кандидатом на победу, как и Аргентину.

Сейчас я упоминаю , хотя, возможно, пять месяцев назад я бы этого не сделал, но это правда, что они набрались сил.

Также всегда найдется кто-то, от кого мы не ожидаем [больших успехов]... Некоторые африканцы, Хорватия, Сербия... – сказал бывший главный тренер сборной Испании.