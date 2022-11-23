Тренер Бразилии Тите: «Поражение Аргентины от Саудовской Аравии заставило призадуматься»

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался перед матчем с Сербией.

«Не буду называть состав, чтобы не дать сильному сопернику преимущество. Мой базовый принцип – подстраиваться под характеристики игроков. Я принимаю решения, они могут нравиться кому-то, а могут и не нравиться.

Мы забиваем больше всех и пропускаем меньше всех, если судить по квалификации. Я уже не так переживаю, как перед ЧМ в России, мне спокойнее, хотя, очевидно, чувствуется давление из-за футбольной культуры нашей страны.

Мечтать о победе на ЧМ – это хорошо, это правильно, но надо приложить все усилия, имея при этом в виду, что и другие сборные умеют играть в футбол.

Нужно уважать футбольную культуру Бразилии, но нужно уважать и соперника. Поражение Аргентины от заставило призадуматься. На чемпионате мира априори нет легких игр», – сказал Тите.