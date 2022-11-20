Тите перед ЧМ-2022: «Выиграет Бразилия или нет, я хочу быть в мире с самим собой. Есть то, что я не могу контролировать»

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мыслями перед стартом .

«В Бразилии много людей, которые говорят, что учиться футболу не нужно. Мол, это легкая игра, и все будет в порядке, если тренер не будет мешаться.

Думаю, тренеру помогают опыт и энергия. Нужно всегда тянуться к знаниям, постоянно хотеть узнать что-то новое. У меня уже нет такой энергии, как у тех, кто младше меня, но в моем тренерском штабе опыт сочетается с энергичностью. А еще у нас те, кто уже выигрывал чемпионат мира (речь о координаторе Бразильской конфедерации футбола Жуниньо Паулисте – Sports.ru).

Выиграем мы или нет, я хочу быть в мире с самим собой. В мире с собой. Это мое большое желание. Есть вещи, которые я не могу контролировать. Я хочу сделать свою работу на максимум и остаться в мире с собой. Уверен, что смогу это сделать», – сказал Тите.

Первый матч на ЧМ-2022 сборная Бразилии проведет 24 ноября. Ее соперником станет Сербия.

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