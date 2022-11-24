ЧМ-2022. Бразилия против Сербии, Швейцария сыграет с Камеруном, Португалия – с Ганой

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Бразилии по футболу Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Сербии по футболу результаты сборная Ганы по футболу сборная Камеруна по футболу Сборная Уругвая по футболу Сборная Швейцарии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Сборная Бразилии сыграет с Сербией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в четверг Швейцария сыграет с Камеруном, Уругвай – с Южной Кореей, Португалия – с Ганой. 

ЧМ-2022

1-й тур

Группа G

Швейцария – Камерун
Дата проведения
24 ноября, 13.00, «Al Janoub Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бразилия – Сербия
Дата проведения
24 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа H

Уругвай – Южная Корея
Дата проведения
24 ноября, 16.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Португалия – Гана
Дата проведения
24 ноября, 19.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные