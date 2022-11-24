ЧМ-2022. Бразилия против Сербии, Швейцария сыграет с Камеруном, Португалия – с Ганой
Сборная Бразилии сыграет с Сербией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Также в четверг Швейцария сыграет с Камеруном, Уругвай – с Южной Кореей, Португалия – с Ганой.
1-й тур
Группа G
- Дата проведения
- 24 ноября, 13.00, «Al Janoub Stadium»
- Дата проведения
- 24 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
Группа H
- Дата проведения
- 24 ноября, 16.00, «Education City Stadium»
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.00, «Stadium 974»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену
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