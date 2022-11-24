Сантуш о Португалии на ЧМ-2022: «У нас есть все для борьбы за победу. Это не самонадеянность, а мечта и цель»

оценил шансы Португалии на победу на .

– Это наша мечта и цель. У нас есть все, чтобы побороться за победу. Это мы и собираемся сделать. Это не самонадеянность, а лишь уверенность в качестве нашей команды, а также проделанной работы.

– Какой будет Португалия в матче с Ганой?

– У меня нет сомнений в том, что команда будет действовать динамично и креативно. От турнира к турниру характеристики доступных игроков меняются. Я уже слышал все эти слова про лучшую команду турнира в 1989-м и 1991-м (тогда Португалия выиграла ЧМ U20, ту команду называли «золотым поколением» – Sports.ru)...

Я буду спать спокойно, потому что все в хорошей форме. Я уверен в игроках. Теперь от меня зависит то, чтобы они чувствовали себя комфортно, провели хороший матч и победили, – сказал тренер сборной на пресс-конференции.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Португалией и Ганой. Начало – в 19:00 по московскому времени.