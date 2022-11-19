Фернанду Сантуш: «Роналду очень хочет проявить мастерство и сделать Португалию чемпионом мира»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш оценил состояние Криштиану Роналду.
«Как и все остальные вызванные в сборную игроки, Роналду очень хочет проявить свое мастерство и сделать Португалию чемпионом мира.
Стал ли он голоднее до побед? Посмотрим. Он всегда был голоден, вот почему он оставался на вершине так долго.
Меня не интересует то, в какой форме он был месяц назад. С тех пор он провел за «Манчестер Юнайтед» четыре матча», – сказал Сантуш.
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