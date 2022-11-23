Сантуш о расторжении контракта Роналду: «Не обсуждали эту тему в сборной. Не думаю, что стоило отвлекаться»

Тренер Португалии ответил на вопрос, повлияла ли ситуация с на сборную.

Ранее нападающий расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Не думаю, что стоило отвлекаться. Мы не обсуждали эту тему в сборной, 20 человек смотрели матчи. Ни разу не слышал разговоров на эту тему.

Если потом, в свободное время, игроки звонят куда-нибудь, пожалуйста, у них есть время», – сказал .