Сантуш о расторжении контракта Роналду: «Не обсуждали эту тему в сборной. Не думаю, что стоило отвлекаться»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Фернанду Сантуш ЧМ-2022 Футбол

Тренер Португалии ответил на вопрос, повлияла ли ситуация с Криштиану Роналду на сборную.

Ранее нападающий расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Не думаю, что стоило отвлекаться. Мы не обсуждали эту тему в сборной, 20 человек смотрели матчи. Ни разу не слышал разговоров на эту тему.

Если потом, в свободное время, игроки звонят куда-нибудь, пожалуйста, у них есть время», – сказал Фернанду Сантуш.

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