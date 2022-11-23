Роналду о ЧМ-2022: «Португалия хочет, чтобы приключение было длинным и успешным. Нет ничего невозможного!»

Нападающий Криштиану Роналду сообщил о готовности сборной к .

«Вот-вот мы начнем выступление в главном турнире на свете. Мы все хотим, чтобы это приключение получилось длинным и успешным, чтобы мы смогли возвысить имя нашей страны и ее флаг.

Мы хотим, чтобы португальцы гордились нами и были счастливы. Нет ничего невозможного! Вперед, Португалия!» – написал бывший форвард «Манчестер Юнайтед».

Португалия в 1-м туре группового этапа сыграет с Ганой. Начало – 24 ноября в 19:00 по московскому времени.