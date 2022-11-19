«Потолок Португалии — четвертьфинал, но буду рад ошибиться». Аленичев о ЧМ-2022
Дмитрий Аленичев оценил шансы сборной Португалии на ЧМ-2022.
«[Мои] симпатии в отсутствие команды Валеры Карпина будут на стороне Португалии. Да, понимаю, что шансы на итоговый успех у красно-зеленых невысоки — есть более достойные претенденты на титул. Но из группы Криштиану с компанией, конечно, выйдут.
Даже несмотря на небольшое напряжение, которое после громкого интервью Роналду возникло между ним и другим футболистом «МЮ» Бруну Фернандешем. Уверен, что ребята разберутся.
Искренне желаю удачи главному тренеру Фернанду Сантушу, который в свое время пригласил меня из «Ромы» в «Порту» — Жозе Моуринью возглавил «драконов» позже. Обязательно напишу Фернанду сообщение со словами поддержки.
Считаю, что потолок португальцев на этот раз — четвертьфинал, но буду рад ошибиться», – написал экс-тренер «Спартака» в своей колонке.
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