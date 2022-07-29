Малком о Дзюбе: «Очень хороший и душевный человек. Он помог мне, когда я только пришел в «Зенит» – классно с его стороны»

Малком считает Артема Дзюбу хорошим и душевным человеком.
– Раньше новичкам в раздевалке «Зенита» помогал Дзюба. Теперь в ней стало тише?
– Теперь за такие вещи в раздевалке отвечаем мы (улыбается).
Но, пользуясь случаем, хотел бы передать Артему огромный привет. И сказать, что он замечательный.
Очень хороший и душевный человек. Не только на поле, но и за его пределами. В свое время Дзюба очень мне помог, когда я только пришел в команду.
Это было очень классно с его стороны. Поэтому хочу пожелать ему удачи во всем. И надеюсь, мы скоро увидимся, – сказал бразильский полузащитник «Зенита».
Дзюба по-прежнему без команды: тренируется с «Рубином», ходит в цирк и ждет предложений