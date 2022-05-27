Илья Геркус: «Дзюба на продвинутой стадии переговоров с турецким клубом»

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Илья Геркус сообщил, что Артем Дзюба ведет переговоры с клубом из Турции.

– Много слухов про Дзюбу – Китай, МЛС, Турция. Верите, что он уйдет из РПЛ?

– Верю. Знаю, что он находится на продвинутой стадии переговоров с одним из турецких клубов. На сильно продвинутой стадии.

– То есть все очень близко?

– На продвинутой – не значит на финальной стадии. Бывает, что люди приезжают уже на подписание и не подписывают контракт. Но, насколько знаю, условия он уже проговорил и ждет каких-то формальностей.

– Это топовый турецкий клуб?

– Да, – сказал бывший гендиректор «Локомотива».

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