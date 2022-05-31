Федотов о Дзюбе в «Сочи»: «Артем пригодится любому клубу РПЛ, но, думаю, он окажется в Европе»

прокомментировал идею возможного перехода Артема Дзюбы в «Сочи».

– после ухода из пока не определился с новым клубом. Может ли он оказаться в «Сочи» и стать новым бомбардиром команды?

– Таких разговоров не велось. Артем находится в хорошей форме, думаю, он пригодится любому клубу РПЛ.

Но мне кажется, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России окажется в Европе. У него есть все для игры в зарубежном чемпионате.

– Кого бы вы хотели видеть в своей команде, если отбросить в сторону космические варианты с Месси и Криштиану Роналду?

– Думаете, сейчас я вам открою все секреты? Земля и так полнится различными слухами, и ни в одном из них нет доли правды. Вот мы с вами сейчас пофантазируем, а завтра журналисты будут звонить мне за подробностями, поэтому давайте оставим этот вопрос без ответа, – сказал главный тренер .

Дзюба по трансферным слухам объездил всю РПЛ. Играл в пяти клубах, а мог перейти еще в 13