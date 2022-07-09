Агент Сафонов о Дзюбе: «Не удивлюсь, если завершит карьеру. Драки за него нет, «Сочи» – единственный вариант в России»

Агент Алексей Сафонов не исключает, что завершит карьеру этим летом.

– Чем трансферная история Дзюбы завершится?

– Не удивлюсь, если он завершит карьеру. Драки от всех клубов за него нет. Знаешь, обычно, когда есть свободный агент, за него все бьются. А здесь игрок свободный, но даже не представляю, где он окажется. Самый лучший вариант для него, наверное, «Сочи». Они отдали Кассьерру, он мог бы там играть, плюс Сочи – хорошее место для семьи.

Но не знаю, захочет ли он сам. У него есть возможность выбора, он заработал за карьеру. Думаю, если бы он куда-то рвался, его переход давно бы объявили.

– Агент Оздоева, говоря о своем клиенте, также упомянул Дзюбу – и удивился, что у него нет предложений в . Вы удивлены?

– Не удивлен. Он своеобразный товарищ. Плюс у него пожелания по зарплате – потолочные. Это у нас коньяк с каждым годом всё лучше и лучше становится, а игрок – бывает идет на рынок, а бывает, что с рынка. Дзюба – не молодеет и не коньяк. Но понятно, что нужно и себя уважать. Были примеры Бесчастных и других ребят: кто в Орле заканчивал, кто – где. Это тоже не совсем правильно, ниже своего уровня падать не стоит.

Так если порассуждать: ЦСКА он не нужен, «Спартаку» – тоже, «Локо» уже взял форварда, у «Динамо» есть молодые свои, плюс Смолов, в «Ростове» – Карпин, у них своеобразные отношения. «Рубин» и Первая лига? Не верю. Условный «Урал»? У Дзюбы зарплата как половина бюджета «Урала». Кроме , не вижу вариантов в России.

– Писали, что Дзюба отказался от предложения из Китая на 2 млн долларов. Вброс?

– Может, кто-то подогреть хотел, но китайцы действительно могут дать два миллиона. Плюс у нас хорошие отношения с этой страной. Думаю, он там спокойно мог себя проявить. Он – габаритный форвард, приехал бы такой – big boss. Но, повторюсь, может он наелся футболом, не знаю. Если человек хотел играть, он раньше бы объявился, – сказал Сафонов о бывшем форварде .