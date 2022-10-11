Ули Хенесс: «Баварии» не хватает «девятки». Мы были убеждены, что сможем компенсировать потерю Левандовского»
Ули Хенесс рассказал, чего не хватает «Баварии» в этом сезоне.
Мюнхенский клуб одержал лишь 1 победу в 6 последних матчах Бундеслиги и занимает третье место в таблице, отставая на 4 очка от «Униона» из Берлина. Летом «Бавария» продала Роберта Левандовского «Барселоне».
«Одно можно сказать наверняка – нам не хватает «девятки». Когда ведешь со счетом 2:0, ты должен побеждать в матче.
Конечно, отпустить Роберта – это важное и трудное решение. Был риск недосчитаться важных голов, таких как, например, гол Модеста в матче с «Боруссией» Дортмунд.
Центральный нападающий обычно располагается перед воротами соперника. К сожалению, на данный момент у «Баварии» этого нет. На топ-форварда уже не осталось денег. Если бы его пригласили, сейчас все было бы в порядке.
Мы были убеждены, что сможем компенсировать потерю Роберта. Этот вопрос придется решать как минимум в среднесрочной перспективе», – сказал почетный президент «Баварии» в эфире BR Fernsehen.
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