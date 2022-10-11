Ули Хенесс: «Баварии» не хватает «девятки». Мы были убеждены, что сможем компенсировать потерю Левандовского»

рассказал, чего не хватает «Баварии» в этом сезоне.

Мюнхенский клуб одержал лишь 1 победу в 6 последних матчах Бундеслиги и занимает третье место в таблице, отставая на 4 очка от «Униона» из Берлина. Летом продала Роберта Левандовского «Барселоне».

«Одно можно сказать наверняка – нам не хватает «девятки». Когда ведешь со счетом 2:0, ты должен побеждать в матче.

Конечно, отпустить Роберта – это важное и трудное решение. Был риск недосчитаться важных голов, таких как, например, гол Модеста в матче с «Боруссией» .

Центральный нападающий обычно располагается перед воротами соперника. К сожалению, на данный момент у «Баварии» этого нет. На топ-форварда уже не осталось денег. Если бы его пригласили, сейчас все было бы в порядке.

Мы были убеждены, что сможем компенсировать потерю Роберта. Этот вопрос придется решать как минимум в среднесрочной перспективе», – сказал почетный президент «Баварии» в эфире BR Fernsehen.

Дер Классикер обнажил проблемы «Баварии»: она ужасна с мячом без Киммиха (и Мюллера) и не умеет обороняться без прессинга