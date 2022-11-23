Бразилия — Сербия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В последнем матче первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 сыграют сборные Бразилии и Сербии. Поединок пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Бразилия – Сербия

Во сколько матч Бразилия – Сербия

Стали известны стартовые составы команд.

Бразилия: Алиссон – Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро – Каземиро, Лукас Пакета, Рафинья, Винисиус Жуниор – Неймар, Ришарлисон.

Сербия: Милинкович-Савич – Велькович, Миленкович, Павлович, Младенович – Гудель, Милинкович-Савич, Лукич, Живкович, Тадич – Митрович.

Помимо этих двух сборных, в группе G выступают национальные команды Швейцарии и Камеруна.