Бразилия — Сербия, 24.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные команды Бразилии и Сербии проведут свой первый матч на Мундиале 2022 года. Он состоится на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил, начало в 22:00 по московскому времени. В квартете G собралась неплохая банда из крепких сборных, где помимо них еще Швейцария с Камеруном. В этой группе явный фаворит в лице бразильцев, но и остальные команды не стоит сбрасывать со счетов, причинить неприятности они могут любым оппонентам. Первый матч этих команд покажет их готовность к турниру и вероятнее всего будет одним из определяющих для обоих игровых коллективов.

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Во сколько играют Бразилия – Сербия

Где смотреть матч Бразилия – Сербия

Бразильская команда самая титулованная сборная в истории Чемпионатов Мира по футболу. Они выигрывали ЧМ 5 раз (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 год), и 2 раза останавливались в шаге от трофея (1950, 1998 г.). В спину им дышат Германия с Италией, у которых по 4 золотых мундиаля. Нет сомнений, что Бразилия приложит все силы повторить успех 20-летней давности, тем более, что нынешнее поколение команды по составу исполнителей очень впечатляет: а именно спав опытных игроков и молодых, перспективных. Да и Неймар сейчас в обойме сборной, учитывая его довольно частые травмы на важнейших последних крупных турнирах.

Отобрались бразильцы на ЧМ очень уверенно и в групповом турнире в Южной Америке они заняли первую строчку, где в 17 сыгранных матчах набрали 45 баллов, ни разу не проиграв на турнире. При этом в их активе было 14 побед и 3 ничейных счета и 6 баллов отрыва от второй Аргентина. Впечатлила и их статистика забитых/пропущенных голов (40/5).

Последний матч, проведенный бразильцами, был в рамках товарищеской игры с Тунисом. Он состоялся 27 сентября 2022 года на нейтральном поле в Париже, где Бразилия учинила разгром африканцам (5:1) и полностью доминировала и контролировала ход встречи.

Факты и цифры

Бразильская сборная стабильно забивает в последних 8 матчах

В 5 последних встречах они забивают в среднем более чем 3 гола за 1 игру

Бразильцы выигрывают в последних 7 матчах

Сербская команда только в 2010 году дебютировала на чемпионатах мира и за это время высот она не добивалась. В 2010 и 2018 году они остались позади турнира на групповом этапе, а вот на ЧМ-2014 года они вообще не отобрались. В рамках последнего мундиаля 2018 года в России они оказались в группе Е, вместе с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой и там удалось занять лишь 3 место, которое не позволило пробиться в плей-офф турнира. И вот спустя 4 года им достались те же 2 соперника по группе и есть все шансы с ними поквитаться.

Сербы в своем составе имеют хороших атакующих нападающих в лице Йовича, Влаховича и Митровича. И довольно неплохую обойму в полузащите, где есть Тадич, Костич, Милинкович-Савич. Да и много в команде других крепких игроков, выступающих в сильнейших европейских чемпионатах, а большинство из них в итальянском.

Сборная Сербии удачно провела отбор на ЧМ-2022 и в группе А смогла навести шороху, заняв первую строчку в таблице и не дала пройти туда напрямую Португалии, которые прошли лишь после плей-офф квалификации. Всего же в 8 матчах отбора они победили в 6 играх и сыграли вничью 2 раза.

Последний свой официальный матч Сербия провела в рамках Лиги Наций, где обыграла в гостях сборную Норвегии (2:0), благодаря чему выиграла свою группу №4 и получила повышение в Лигу А.

Факты и цифры

В последних 5 матчах сербы забивают в среднем более 2 голов за игру

Сербская сборная стабильно отличается в 5 последних играх

Сербия не проигрывает в 5 последних встречах

Прогноз на матч Бразилия — Сербия

В истории очных встреч оппонентов было 2 матча. В обоих встречах победу одержали бразильцы, в последней из которых была игра в рамках ЧМ-2018 в России, где Сербия уступила (0:2).

Обе команды в своем составе имеют отличных атакующих исполнителей и свои последние матчи провели прекрасно, забивая в ворота соперников приличное количество мячей. Думается, что Бразилия в этой встрече добьется минимального преимущества над Сербией и сделает это в упорнейшей битве. Причем несмотря на результаты двух последних очных игр оппонентов, в этом матче ожидается открытая атакующая и результативная игра с обеих сторон и как минимум 2 забитых мяча.

В БК Winline следующие коэффициенты на основные события матча:

Победа Бразилии — 1.48

Ничья — 4.30

Победа Сербии — 6.80

Обе забьют — 2.02

ТБ (2,5) — 1.83

ИТБ2 (0,5) — 1.76

Вероятный исход: П1, Ф2 (+1,5), Обе забьют, ИТБ2 (0,5).

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