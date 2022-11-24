Бразилия — Сербия, 24.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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Программу первого тура групповой стадии Чемпионата мира по футболу закрывает матч Бразилия — Сербия. Команды сыграют 24 ноября. Матч пройдет в Лусаиле на поле стадиона «Лусаил». Начало встречи Бразилия — Сербия в 22:00 по московскому времени.

Во сколько играют Бразилия – Сербия

Где смотреть матч Бразилия – Сербия

Форма команд

Сборная Бразилии лидер рейтинга ФИФА и один из главных претендентов на победу в Катаре. В 2022 году команда провела 8 матчей, потеряв очки всего в одном из них, сыграв 1:1 с Уругваем. Остальные встречи завершились победой – со счетом 4:0 обыграны Парагвай, Чили и Боливия, матчи с Южной Кореей и Тунисом завершились со счетом 5:1. Бразилия обыграла Японию 1:0 и 3:0 Гану.

Сборная Сербии на 21 месте в рейтинге ФИФА и на 13-м в своей конфедерации. В 2022 году команда провела 8 матчей: 5 побед, 2 поражения, 1 ничья. Вничью сербская сборная сыграла с Словенией. Счет 2:2. Проиграла Сербия 0:1 Норвегии и 0:3 Дании. Со счетом 1:0 обыграны Венгрия и Швеция, победы 2:0 над Норвегией, 4:1 над Швецией и Словенией.

Бразилия — Сербия: ставки на победу

Сборные провели между собой два матча. Обе встречи выиграла Бразилия. Перед стартом ЧМ расстановка сил в паре в пользу южноамериканцев. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,452 по победу Бразилии и 7,60 на триумф Сербии. Ничья в матче идет с коэффициентом 4,80. На победу или ничью Бразилии коэффициент 1,12, на непроигрыш Сербии — 2,50. Отсутствие ничьей в матче идет с коэффициентом 1,21.

Бразилия — Сербия: ставки на форы

В двух очных матчах Бразилия не пропустила от Сербии. В последнее время бразильцы стали больше уделять внимания игре в обороне, не забывая про атаку. У пятикратных чемпионов мира есть все шансы на уверенную победу. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,27 на победу Бразилии в два мяча (фора -1,5). На то, что Сербия не проиграет с разницей в два гола коэффициент 1,62.

Бразилия — Сербия: ставки на тотал

Обе очные встречи завершились с двумя и менее голами. На ЧМ-2014 Бразилия выиграла 1:0. Обе сборные имеют ярких исполнителей в линии атаки и эксперты не могут определиться с количеством голов в матче. Коэффициенты на ТМ2,5 и ТБ2,5 почти одинаковые. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,82 на ТБ2,5 и 1,96 на ТМ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Бразилия — Сербия

Ставки

1

Х

2

Ф1 -1,5

Ф2 1,5

ТМ2,5

ТБ2,5

Лига Ставок

1,52

4,80

7,60

2,27

1,62

1,96

1,82

Winline

1,47

4,50

7,00

2,26

1,62

1,98

1,83

Leon

1,45

4,42

7,30

2,34

1,62

2,03

1,81

Fonbet

1,45

4,50

7,60

2,35

1,60

2,05

1,80

Марафон

1,48

4,60

7,00

2,29

1,61

2,05

1,82

Пари

1,45

4,50

7,60

2,35

1,60

2,05

1,80

BetBoom

1,43

4,60

7,00

2,38

1,58

2,02

1,79

Zenit

1,47

4,70

7,70

2,25

1,65

2,10

1,82

Мелбет

1,43

4,60

7,00

2,38

1,58

2,02

1,79

Олимпбет

1,48

4,57

7,15

2,32

1,64

2,01

1,86

 

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