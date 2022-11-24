Бразилия — Сербия, 24.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Программу первого тура групповой стадии Чемпионата мира по футболу закрывает матч Бразилия — Сербия. Команды сыграют 24 ноября. Матч пройдет в Лусаиле на поле стадиона «Лусаил». Начало встречи Бразилия — Сербия в 22:00 по московскому времени.

Во сколько играют Бразилия – Сербия

Где смотреть матч Бразилия – Сербия

Форма команд

Сборная Бразилии лидер рейтинга ФИФА и один из главных претендентов на победу в Катаре. В 2022 году команда провела 8 матчей, потеряв очки всего в одном из них, сыграв 1:1 с Уругваем. Остальные встречи завершились победой – со счетом 4:0 обыграны Парагвай, Чили и Боливия, матчи с Южной Кореей и Тунисом завершились со счетом 5:1. Бразилия обыграла Японию 1:0 и 3:0 Гану.

Сборная Сербии на 21 месте в рейтинге ФИФА и на 13-м в своей конфедерации. В 2022 году команда провела 8 матчей: 5 побед, 2 поражения, 1 ничья. Вничью сербская сборная сыграла с Словенией. Счет 2:2. Проиграла Сербия 0:1 Норвегии и 0:3 Дании. Со счетом 1:0 обыграны Венгрия и Швеция, победы 2:0 над Норвегией, 4:1 над Швецией и Словенией.

Бразилия — Сербия: ставки на победу

Сборные провели между собой два матча. Обе встречи выиграла Бразилия. Перед стартом ЧМ расстановка сил в паре в пользу южноамериканцев. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,452 по победу Бразилии и 7,60 на триумф Сербии. Ничья в матче идет с коэффициентом 4,80. На победу или ничью Бразилии коэффициент 1,12, на непроигрыш Сербии — 2,50. Отсутствие ничьей в матче идет с коэффициентом 1,21.

Бразилия — Сербия: ставки на форы

В двух очных матчах Бразилия не пропустила от Сербии. В последнее время бразильцы стали больше уделять внимания игре в обороне, не забывая про атаку. У пятикратных чемпионов мира есть все шансы на уверенную победу. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,27 на победу Бразилии в два мяча (фора -1,5). На то, что Сербия не проиграет с разницей в два гола коэффициент 1,62.

Бразилия — Сербия: ставки на тотал

Обе очные встречи завершились с двумя и менее голами. На ЧМ-2014 Бразилия выиграла 1:0. Обе сборные имеют ярких исполнителей в линии атаки и эксперты не могут определиться с количеством голов в матче. Коэффициенты на ТМ2,5 и ТБ2,5 почти одинаковые. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,82 на ТБ2,5 и 1,96 на ТМ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Бразилия — Сербия