Португалия — Гана: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

Во втором матче группы H на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Португалии и Ганы. Поединок пройдет на стадионе «974» и начнется в 19.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Португалия – Гана

Во сколько матч Португалия – Гана

Стали известны стартовые составы команд.

Португалия: Диогу Кошта – Жоау Канселу, Данилу Перейра, Рубен Диаш, Геррейру – Бруну Фернандеш, Отавио, Бернарду Силва, Рубен Невеш – Роналду – Жоау Феликс.

Гана: Ати-Зиджи – Сейду, Джику, Амарти, Салису, Баба – Кудус, Парти, Абдул-Самед, Уильямс – Айю.

Помимо этих двух сборных, в группе H выступают национальные команды Уругвая и Южной Кореи.