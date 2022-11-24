Португалия — Гана: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022
Во втором матче группы H на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Португалии и Ганы. Поединок пройдет на стадионе «974» и начнется в 19.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.
Где смотреть матч Португалия – Гана
Во сколько матч Португалия – Гана
Стали известны стартовые составы команд.
Португалия: Диогу Кошта – Жоау Канселу, Данилу Перейра, Рубен Диаш, Геррейру – Бруну Фернандеш, Отавио, Бернарду Силва, Рубен Невеш – Роналду – Жоау Феликс.
Гана: Ати-Зиджи – Сейду, Джику, Амарти, Салису, Баба – Кудус, Парти, Абдул-Самед, Уильямс – Айю.
Помимо этих двух сборных, в группе H выступают национальные команды Уругвая и Южной Кореи.
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