Во сколько играют Сборная Португалии – сборная Ганы, ЧМ-2022, 24 ноября, время начала матча
В четверг, 24 ноября, сыграют сборная Португалии и сборная Ганы в группе H Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.
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Где смотреть матч Португалия – Гана
Прогноз на матч Португалия – Гана
- Игра пройдет на стадионе «Stadium 974».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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