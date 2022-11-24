Португалия — Гана, 24.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Матч первого тура Чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Ганы пройдет 24 ноября. Команды сыграют в Дохе на поле стадиона «Стадион 947». Начало матча Португалия — Гана в 19:00 по московскому времени.

Во сколько играют Португалия – Гана

Где смотреть матч Португалия – Гана

Форма команд

Сборная Португалии занимает 9-е место в рейтинге ФИФА и 7-е в своей конфедерации. В 2022 году команда провела 8 матчей, проиграв два раза. Поражения 0:1 от Испании и Швейцарии. Вничью 1:1 завершилась игра с Испанией. Остальные матчи Португалия выиграла. Победы 2:0 над Чехией и Северной Македоний, победы 3:1 над Турцией, 4:0 над Швейцарией и Чехией.

Сборная Ганы на 61 месте в рейтинге ФИФА и на 11-м в своей конфедерации. В 2022 году команда провела 8 матчей, одержав всего одну победу. В товарищеском матче обыграли Никарагуа 1:0. Вничью 1:1 завершились матчи с Нигерией и Габоном, вничью 0:0 сыграли с Нигерией. Поражением 0:3 завершились матчи против Бразилии и Алжира. Гана проиграла 0:1 Марокко и 2:3 Коморам.

Португалия — Гана: ставки на победу

Между собой команды лишь один раз играли на чемпионатах мира. В 2014 году Португалия выиграла 2:1. В предстоящем матче преимущество на стороне европейской команды. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,48 по победу Португалии и 7,60 на триумф Ганы. Ничья в матче идет с коэффициентом 4,30. На победу или ничью Португалии коэффициент 1,10, на непроигрыш Ганы — 2,55. Отсутствие ничьей в матче идет с коэффициентом 1,22.

Португалия — Гана: ставки на форы

Чемпион Европы 2016 года получил удобного соперника в первом туре. Роналду и партнеры имеют все шансы на победу. Эксперты не ждут разгрома африканской сборной. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,32 на победу Португалии в два мяча (фора -1,5). На то, что Гана не проиграет с разницей в два гола коэффициент 1,59.

Португалия — Гана: ставки на тотал

В единственной очной встрече на ЧМ команды забили три гола. Гана пропустила в 6 из 8 матчей в году. У Португалии безголевые матчи сменяются высокой результативностью с двумя и более голами в чужие ворота. Эксперты склоняются к тому, что команды больше внимания уделят обороне. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,12 на ТБ2,5 и 1,70 на ТМ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Португалия — Гана