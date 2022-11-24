Португалия — Гана, 24.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

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Матч первого тура Чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Ганы пройдет 24 ноября. Команды сыграют в Дохе на поле стадиона «Стадион 947». Начало матча Португалия — Гана в 19:00 по московскому времени.

Во сколько играют Португалия – Гана

Где смотреть матч Португалия – Гана

Форма команд

Сборная Португалии занимает 9-е место в рейтинге ФИФА и 7-е в своей конфедерации. В 2022 году команда провела 8 матчей, проиграв два раза. Поражения 0:1 от Испании и Швейцарии. Вничью 1:1 завершилась игра с Испанией. Остальные матчи Португалия выиграла. Победы 2:0 над Чехией и Северной Македоний, победы 3:1 над Турцией, 4:0 над Швейцарией и Чехией.

Сборная Ганы на 61 месте в рейтинге ФИФА и на 11-м в своей конфедерации. В 2022 году команда провела 8 матчей, одержав всего одну победу. В товарищеском матче обыграли Никарагуа 1:0. Вничью 1:1 завершились матчи с Нигерией и Габоном, вничью 0:0 сыграли с Нигерией. Поражением 0:3 завершились матчи против Бразилии и Алжира. Гана проиграла 0:1 Марокко и 2:3 Коморам.

Португалия — Гана: ставки на победу

Между собой команды лишь один раз играли на чемпионатах мира. В 2014 году Португалия выиграла 2:1. В предстоящем матче преимущество на стороне европейской команды. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,48 по победу Португалии и 7,60 на триумф Ганы. Ничья в матче идет с коэффициентом 4,30. На победу или ничью Португалии коэффициент 1,10, на непроигрыш Ганы — 2,55. Отсутствие ничьей в матче идет с коэффициентом 1,22.

Португалия — Гана: ставки на форы

Чемпион Европы 2016 года получил удобного соперника в первом туре. Роналду и партнеры имеют все шансы на победу. Эксперты не ждут разгрома африканской сборной. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,32 на победу Португалии в два мяча (фора -1,5). На то, что Гана не проиграет с разницей в два гола коэффициент 1,59.

Португалия — Гана: ставки на тотал

В единственной очной встрече на ЧМ команды забили три гола. Гана пропустила в 6 из 8 матчей в году. У Португалии безголевые матчи сменяются высокой результативностью с двумя и более голами в чужие ворота. Эксперты склоняются к тому, что команды больше внимания уделят обороне. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,12 на ТБ2,5 и 1,70 на ТМ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Португалия — Гана

Ставки

1

Х

2

Ф1 -1,5

Ф2 1,5

ТМ2,5

ТБ2,5

Лига Ставок

1,48

4,30

7,60

2,32

1,59

1,70

2,12

Winline

1,45

4,30

7,80

2,31

1,59

1,70

2,11

Leon

1,44

4,19

8,40

2,32

1,63

1,74

2,12

Fonbet

1,45

4,20

8,50

2,30

1,60

1,75

2,12

Марафон

1,45

4,40

8,40

2,33

1,59

1,75

2,15

Пари

1,45

4,20

8,50

2,30

1,60

1,75

2,12

BetBoom

1,43

4,15

8,70

2,32

1,55

1,67

2,10

Zenit

1,45

4,50

9,00

2,30

1,62

1,78

2,15

Мелбет

1,43

4,15

8,70

2,32

1,55

1,67

2,10

Олимпбет

1,47

4,39

8,00

2,38

1,61

1,74

2,17

 

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