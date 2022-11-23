Где смотреть Сборная Португалии – сборная Ганы, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 24 ноября

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В четверг, 24 ноября, сыграют сборная Португалии и сборная Ганы в группе H Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Во сколько играют Португалия – Гана

Прогноз на матч Португалия – Гана

  • Игра пройдет на стадионе «Stadium 974».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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