Португалия — Гана, 24.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Если мы посмотрим на рейтинг ФИФА, то в этом матче встречается один из лидеров по набранным баллам, Португалия входит в десятку лучших, и абсолютный аутсайдер. Гана худшая по этому показателю из всех участвующих на Чемпионате мира команд. Но мы помним, что играют не рейтинги, а живые футболисты и в конкретном матче может случиться все что угодно. Португальцы, как и всегда в последние десятилетия, собрали очень серьезный состав и готовы побороться как минимум за выход в четвертьфинал. Сборная Ганы на этот раз своеобразная темная лошадка. Если в прежние годы из известных футболистов сразу можно было назвать как минимум Асамоа Гьяна, то теперь нужно внимательно вглядываться в состав. Матч между соперниками по группе H состоится на стадионе «Рас Абу Абуд» в столице Катара Дохе, начало в 19:00 по московскому времени.

⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥

Во сколько играют Португалия – Гана

Где смотреть матч Португалия – Гана

Бронза Чемпионата мира 1966 года и золото чемпионата Европы 2016 года – высшие достижения команды Португалии за ее многолетнюю историю. И надо сказать, что именно в новом веке начался очередной взлет португальского футбола и не прекращается до сих пор. Страна с завидным постоянством готовит все новых и новых звезд, и дело даже не в Криштиану Роналду. Обратите внимание на «Порту», «Бенфику» и «Спортинг». В этих командах начинают карьеру молодые футболисты, а затем пополняют состав ведущих клубов Европы. Как минимум треть состава сборной Португалии выступает сейчас в английской Премьер-лиге. С 2014 года команду тренирует Фернанду Сантуш, именно с ним связаны последние успехи сборной. На чемпионате мира в Катаре команда может зайти очень далеко.

Факты и цифры

Команда Португалии является первым победителем Лиги Наций в 2019 году

В стартовом поединке на Чемпионате мира 2018 года Португалия сыграла вничью с Испанией 3 : 3

Криштиану Роналду сыграл больше всех матчей в составе сборной — 189 и забил больше всех голов — 117

Да, сборную Ганы на этот раз причисляют к аутсайдерам, но, тем не менее, это единственная африканская сборная, которая на двух чемпионатах мира подряд преодолевала групповой этап. Она же в 2010 году в ЮАР доходила до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила команде Уругвая. Но то поколение футболистов сошло, Чемпионат мира 2018 года ганцы пропустили. И вот теперь мы наблюдаем за новым поколением. Даже если Гана не пробьется в плей-офф, наверняка имена ее игроков станут более известными. Тем более, что большинство из них выступают за крепкие европейские клубы, а Джордан Айю один из лидеров английского «Кристал Пэлас». Матч с Португалией для Ганы важен с точки зрения перспектив, и завоеванное очко в нем будет на вес золота.

Факты и цифры

Сборная Ганы четырехкратный чемпион Африки, хотя в последний раз она брала золото в 1982 году

В рейтинге ФИФА команда находится на 61 позиции

Больше всех выступлений за сборную у Асамоа Гьяна — 109, он же лучший бомбардир — 51 забитый мяч

Прогноз на матч Португалия — Гана

Жребий уже сводил эти команды на чемпионате мира в 2014 году. Тогда их матч также состоялся на групповом этапе. В последнем туре португальцы взяли верх со счетом 2 : 1 благодаря голу Криштиану Роналду, забитому за десять минут до конца встречи. Тот матч так и остался единственным в истории этих команд. Победы этой не хватило сборной Португалии, чтобы выйти из группы, а Гана тогда заняла последнее место. На этот раз встреча в первом туре, и все еще можно будет исправить независимо от исхода предстоящего матча.

Португалия фаворит, это подтверждают и коэффициенты букмекеров. «Лига Ставок» предлагает на победу подопечных Сантуша коэффициент 1,52. В Гану верят мало, коэффициент на ее победу — 7,20, ничейный результат оценивается коэффициентом 4,10. Португальцы сильнее, но разгрома ждать не стоит. Гана окажет сопротивление и уступит в один мяч.

⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥