Куртуа отразил удар Дэвиса с пенальти в матче Бельгия – Канада

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Тибо Куртуа отразил пенальти в первом матче сборной Бельгии на ЧМ-2022.

На 8-й минуте игры с Канадой полузащитник бельгийцев Янник Феррейра Карраско сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Дженни Сиказве назначил пенальти после того, как эпизод рассмотрел ВАР.

Игрок североамериканской команды Альфонсо Дэвис не воспользовался возможностью забить – Куртуа отразил его удар в правом нижнем углу на 11-й минуте.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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