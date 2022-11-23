Куртуа отразил удар Дэвиса с пенальти в матче Бельгия – Канада
Тибо Куртуа отразил пенальти в первом матче сборной Бельгии на ЧМ-2022.
На 8-й минуте игры с Канадой полузащитник бельгийцев Янник Феррейра Карраско сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Дженни Сиказве назначил пенальти после того, как эпизод рассмотрел ВАР.
Игрок североамериканской команды Альфонсо Дэвис не воспользовался возможностью забить – Куртуа отразил его удар в правом нижнем углу на 11-й минуте.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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