Германия — Япония — 1:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 23.11.2022

В рамках первого тура групповой стадии Чемпионата мира по футболу сыграли национальные команды Германии и Японии. Матч прошел в Дохе на поле стадиона «Халифа». Команды представляют группу E. Игра завершилась волевой победой Японии 2:1. Германия выиграла первый тайм 1:0. Во втором тайме два гола забили японцы.

На первых минутах матча сборные обменялись атаками, но ударов в створ не было. Япония первой заработала угловой удар на пятой минуте. на седьмой минуте японцы совершили отбор в центре поля и провели образцовую контратаку. Форвард Даидзен Маэда отправил мяч в сетку ворот, но из положения вне игры. После пропущенного мяча Германия успокоила темп и перешла к позиционному нападению. Первый опасный момент немцы создали на 16 минуте. Рюдигер пробил головой рядом со штангой после розыгрыша углового.

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На 29 минуте Германия провела опасную атаку. Ее завершал Гюндоган. Полузащитник бил из центра штрафной площади, но попал в защитника Японии. Уже в следующей атаке Германия заработала пенальти. Киммих из центра поля забросил мяч на угол штрафной площади, где голкипер в итоге сбил Раума. 11-метровый пробил Гюндоган. Полузащитник Манчестер Сити развел мяч и вратаря по разным углам. В первом тайме Германия активно использовала дальние удары. На ударную позицию выводили Киммиха и Гюндогана. На четвертой компенсированной минуте Хавертц отправил мяч в сетку ворот. Форвард получил мяч от Гнабри, который был первый на подборе. Гол отменили из-за офсайда.

На 51 минуте Мусиала был близок к голу. Полузащитник обыграл трех соперников и пробил выше ворот. На исходе 57 минуты Японии удалась самая опасная атака в матче, которая завершилась ударом головой. Мяч пролетел рядом со штангой. На 60 минуте Гюндоган упустил возможность оформить дубль. Полузащитник пробил с линии штрафной, но мяч попал в штангу и ушел за линию ворот. В середине тайма Япония стала активнее использовать прессинг. Это привело к опасному угловому и контратаке. На 69 минуте японцы впервые попали в створ ворот. На 70 минуте Германия провела атаку с четырьмя ударами по воротам. В итоге голкипер перевел мяч на угловой.

Впервые в матче Нойер выручил Германию на 73 минуте. Голкипер отразил удар с 7-9 метров. Вратарь подтвердил статус одного из сильнейших в мире. На 75 минуте усилий Нойера уже не хватило. Вратарь справился с первым ударом, но на подборе первым оказался Рицу Доан. Он вышел на замену на 71 минуте. Японцы переломили ход матча. На 83 минуте Япония подобрала мяч после углового у своих ворот и устремилась в контратаку. Отличился еще один резервист. Такума Асано обработал передачу со своей половины поля, сблизился с вратарем и точно пробил в ближний угол. В компенсированное время два момента было у Горетцки. В первом он не сумел подстроиться под мяч. Во втором пробил рядом со штангой. На последней компенсированной минуте Германия заработала штрафной удар. В штрафную Японии прибежал Мануэль Нойер. К голу это не привело.

Видеообзор матча Германия — Япония