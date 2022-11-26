Во сколько играют Сборная Японии – Сборная Коста-Рики, ЧМ-2022, 27 ноября, время начала матча

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В воскресенье, 27 ноября, сыграют сборная Японии и сборная Коста-Рики в группе E Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Где смотреть матч Япония – Коста-Рика

  • Игра пройдет на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ и Матч-Футбол1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.

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