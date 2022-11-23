Леон Горетцка: «Мне нравится говорить о политике, но я понимаю тех, кто не хочет этого делать, ведь риск совершить ошибку огромен»

поделился мнением о политическом активизме футболистов.

– Журнал GQ назвал вас «самым политически активным игроком» в прошлом году. Довольны ли вы такими описаниями?

– Я футболист, а не политик. Но я интересуюсь политикой. Прежде всего, я заинтересован в том, чтобы мир менялся к лучшему.

У меня обостренное чувство справедливости. Поэтому я стараюсь задействовать свой медийный ресурс, чтобы поднимать важные темы.

– Чувствуете ли вы давление из-за того, что вы, как социально активный человек, востребованы не только как футболист?

– Я воспринимаю это не как давление, а как нечто само собой разумеющееся. Я действую сознательно. И пока я чувствую, что могу внести свой вклад, мне действительно нравится это делать.

Но я также могу понять игроков, которые предпочитают не высказываться о политике. Здесь каждое слово и каждая формулировка имеют значение, и всегда есть большой риск совершить ошибку, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной .