«Спартак» ищет опорника в Африке и Латинской Америке

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Стало известно, где «Спартак» ищет опорного полузащитника.

По данным Metaratings.ru, скауты московского клуба заняты изучением африканского и латиноамериканского рынков в поисках игрока на эту позицию.

Одним из сильных качеств потенциального новичка красно-белых должна быть игра в отборе, такое пожелание высказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Пока нет строгих финансовых рамок, в пределах которых должен производиться поиск кандидатов. Работа ведется как по относительно дорогим опорникам, так и по игрокам с меньшей стоимостью.

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