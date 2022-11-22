«Спартак» ищет опорника в Африке и Латинской Америке

Стало известно, где ищет опорного полузащитника.

По данным Metaratings.ru, скауты московского клуба заняты изучением африканского и латиноамериканского рынков в поисках игрока на эту позицию.

Одним из сильных качеств потенциального новичка красно-белых должна быть игра в отборе, такое пожелание высказал главный тренер «Спартака» .

Пока нет строгих финансовых рамок, в пределах которых должен производиться поиск кандидатов. Работа ведется как по относительно дорогим опорникам, так и по игрокам с меньшей стоимостью.