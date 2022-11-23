Жиру о дубле в матче с Австралией: «Надеюсь, продолжу забивать и помогу Франции достичь цели»

высказался о своем дубле в матче с Австралией (4:1).

«Лучшего нельзя было представить. Это повод для огромной гордости, но я не намерен останавливаться. Надеюсь, продолжу забивать и помогу команде достичь цели. Мы всегда идем от матча к матчу.

Я хотел бы посвятить эту победу Люка [Эрнандесу], получившему сегодня травму. У нас выбыл очередной игрок… Сегодня это стало ложкой дегтя», – сказал форвард сборной .

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