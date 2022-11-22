Люка Эрнандес получил травму в матче с Австралией. Франция потеряла Нкунку и Бензема ранее

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Люка Эрнандес досрочно покинул поле в матче 1-го тура ЧМ-2022 с Австралией (0:1, первый тайм).

Защитник «Баварии» и сборной Франции получил травму в самом начале встречи. Эрнандес в борьбе за мяч упал на газон и схватился за правое колено, после чего сумел покинуть поле лишь при помощи врачей и хромал.

Вместо него на 13-й минуте вышел его брат Тео Эрнандес, представляющий «Милан».

Ранее сборная Франции из-за травм потеряла Кристофера Нкунку и Карима Бензема.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Австралия.

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