Люка Эрнандес получил травму в матче с Австралией. Франция потеряла Нкунку и Бензема ранее

досрочно покинул поле в матче 1-го тура с Австралией (0:1, первый тайм).

Защитник «Баварии» и сборной Франции получил травму в самом начале встречи. Эрнандес в борьбе за мяч упал на газон и схватился за правое колено, после чего сумел покинуть поле лишь при помощи врачей и хромал.

Вместо него на 13-й минуте вышел его брат , представляющий .

Ранее сборная Франции из-за травм потеряла Кристофера Нкунку и Карима Бензема.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – Австралия.