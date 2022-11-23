Дешам о 4:1 с Австралией: «Франция могла забить больше во 2-м тайме. Травма Эрнандеса – черное пятно на этом вечере»
Дидье Дешам прокомментировал победу над Австралией (4:1) на ЧМ-2022.
«Несмотря на то, что мы были отброшены в начале, потом мы сделали все что нужно. Во втором тайме мы могли забить и больше. Австралия потратила все силы в первом тайме.
Люке Эрнандесу нужно пройти обследование, но мне кажется, что все довольно серьезно. В любом случае, ждем подтверждения, но это большое черное пятно на этом вечере», – сказал тренер сборной Франции.
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