Жиру стал самым возрастным игроком Франции на ЧМ – 36 лет и 53 дня. Форвард «Милана» обошел Бартеза
Оливье Жиру побил рекорд сборной Франции на ЧМ-2022.
В возрасте 36 лет и 53 дней форвард стал самым возрастным игроком в истории сборной, сыгравшим на чемпионате мира.
Жиру побил рекорд Фабьена Бартеза, который сыграл на ЧМ-2006 в возрасте 35 лет и 11 дней.
Кроме того, сегодня Бартеза обошел и Уго Льорис, который играет со сборной Австралии в возрасте 35 лет и 331 дня.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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