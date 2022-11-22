Жиру стал самым возрастным игроком Франции на ЧМ – 36 лет и 53 дня. Форвард «Милана» обошел Бартеза

побил рекорд сборной на .

В возрасте 36 лет и 53 дней форвард стал самым возрастным игроком в истории сборной, сыгравшим на чемпионате мира.

Жиру побил рекорд Фабьена Бартеза, который сыграл на ЧМ-2006 в возрасте 35 лет и 11 дней.

Кроме того, сегодня Бартеза обошел и , который играет со сборной в возрасте 35 лет и 331 дня.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.