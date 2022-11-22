Жиру стал самым возрастным игроком Франции на ЧМ – 36 лет и 53 дня. Форвард «Милана» обошел Бартеза

Теги Милан Сборная Франции по футболу Сборная Австралии по футболу Фабьен Бартез Уго Льорис рекорды ЧМ-2022 Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру побил рекорд сборной Франции на ЧМ-2022.

В возрасте 36 лет и 53 дней форвард стал самым возрастным игроком в истории сборной, сыгравшим на чемпионате мира.

Жиру побил рекорд Фабьена Бартеза, который сыграл на ЧМ-2006 в возрасте 35 лет и 11 дней.

Кроме того, сегодня Бартеза обошел и Уго Льорис, который играет со сборной Австралии в возрасте 35 лет и 331 дня.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные