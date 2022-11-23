Левандовски извинился после незабитого пенальти в матче с Мексикой: «Польша должна была побеждать»
Роберт Левандовски извинился после ничьей Польши и Мексики (0:0).
Форвард «Барселоны» не смог реализовать пенальти – удар отбил вратарь Гильермо Очоа.
«Мы играли умно и должны были побеждать. Тем труднее мне это принять.
Простите меня, и спасибо за все слова поддержки. Мы продолжаем бороться за выход из группы», – написал нападающий сборной Польши в соцсетях.
Очоа – король чемпионатов мира! В этот раз отбил пенальти от Левандовского
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