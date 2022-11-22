– первый мексиканец, отбивший пенальти на чемпионате мира.

37-летний вратарь парировал удар Роберта Левандовского в матче с Польшей (0:0).

С начала ЧМ-2014 Очоа предотвратил 5,4 гола в свои ворота на чемпионате мира (8 голов пропущено, 13.4 xGoT) – это лучший результат среди всех вратарей на этом отрезке.

Кроме того, только сделал больше сэйвов на чемпионатах мира с 2014 года (39), чем Очоа (37).