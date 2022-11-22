Очоа сделал 37 сэйвов на чемпионатах мира с 2014-го – только у Куртуа больше. Вратарь Мексики предотвратил 5,4 гола за этот период
Гильермо Очоа – первый мексиканец, отбивший пенальти на чемпионате мира.
37-летний вратарь парировал удар Роберта Левандовского в матче ЧМ-2022 с Польшей (0:0).
С начала ЧМ-2014 Очоа предотвратил 5,4 гола в свои ворота на чемпионате мира (8 голов пропущено, 13.4 xGoT) – это лучший результат среди всех вратарей на этом отрезке.
Кроме того, только Тибо Куртуа сделал больше сэйвов на чемпионатах мира с 2014 года (39), чем Очоа (37).
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