Очоа сделал 37 сэйвов на чемпионатах мира с 2014-го – только у Куртуа больше. Вратарь Мексики предотвратил 5,4 гола за этот период

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Гильермо Очоа – первый мексиканец, отбивший пенальти на чемпионате мира.

37-летний вратарь парировал удар Роберта Левандовского в матче ЧМ-2022 с Польшей (0:0).

С начала ЧМ-2014 Очоа предотвратил 5,4 гола в свои ворота на чемпионате мира (8 голов пропущено, 13.4 xGoT) – это лучший результат среди всех вратарей на этом отрезке.

Кроме того, только Тибо Куртуа сделал больше сэйвов на чемпионатах мира с 2014 года (39), чем Очоа (37).

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