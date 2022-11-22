Левандовски не реализовал 2-й пенальти подряд. Польша первой в истории не забила 3 пенальти подряд на ЧМ
Роберт Левандовски не реализовал второй пенальти подряд.
34-летний нападающий «Барселоны» в матче ЧМ-2022 Польша – Мексика (0:0) не смог переиграть вратаря Гильермо Очоа.
За карьеру польский форвард 80 раз бил пенальти, 71 раз он реализовал попытку, 9 раз – нет.
При этом Роберт второй раз подряд не смог отличиться с точки. 5 ноября он не забил пенальти за «Барсу» в матче Ла Лиги с «Альмерией» (2:0).
Как сообщает Opta Sports, Польша – первая сборная в истории, не забившая три пенальти подряд на чемпионатах мира. До Левандовского пенальти не реализовали Казимеж Дейна в 1978 году и Мачей Журавски в 2002-м.
Комментарии