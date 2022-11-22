Сеть супермаркетов Rewe прервала партнерскую кампанию со сборной Германии из-за ситуации с повязкой One Love

Теги Сборная Германии по футболу бизнес adidas ЧМ-2022 Немецкий футбольный союз дискриминация Футбол

Спонсор сборной Германии прервал партнерскую кампанию из-за ситуации с повязкой One Love.

Rewe, крупная немецкая сеть супермаркетов, прервала рекламную кампанию с Немецким футбольным союзом (DFB) из-за запрета капитанской повязки One Love на ЧМ-2022.

Капитаны ряда европейских сборных, включая Германию, планировали надевать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако после запрета ФИФА Германия и другие отказались от повязки.

«Мы выступаем за разнообразие, и футбол – это тоже разнообразие. Мы живем этой позицией и защищаем ее. Скандальное отношение ФИФА абсолютно неприемлемо», – заявил генеральный директор Rewe Group Лионель Соук.

Производитель спортивной экипировки adidas, автоконцерн Volkswagen и авиаперевозчик Lufthansa сообщили, что сохранят соглашения с DFB, хотя все три компании заявили, что выступают за разнообразие.

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