Сеть супермаркетов Rewe прервала партнерскую кампанию со сборной Германии из-за ситуации с повязкой One Love

Спонсор сборной Германии прервал партнерскую кампанию из-за ситуации с повязкой One Love.

Rewe, крупная немецкая сеть супермаркетов, прервала рекламную кампанию с Немецким футбольным союзом (DFB) из-за запрета капитанской повязки One Love на .

Капитаны ряда европейских сборных, включая Германию, планировали надевать эту повязку в знак протеста против всех видов дискриминации. Однако после запрета ФИФА Германия и другие отказались от повязки.

«Мы выступаем за разнообразие, и футбол – это тоже разнообразие. Мы живем этой позицией и защищаем ее. Скандальное отношение ФИФА абсолютно неприемлемо», – заявил генеральный директор Rewe Group Лионель Соук.

Производитель спортивной экипировки adidas, автоконцерн Volkswagen и авиаперевозчик Lufthansa сообщили, что сохранят соглашения с DFB, хотя все три компании заявили, что выступают за разнообразие.