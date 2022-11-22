Семшов о переходе сборной России в Азию: «Мы по-любому там будем хорошо смотреться»

высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Думаю, что нужно потерпеть до лета. Потом нужно будет какие-то варианты искать. Невозможно сборной играть только товарищеские матчи, без цели и задач.

Надо чуть-чуть подождать, а дальше садиться с РФС и, наверное, с правительством и думать, как правильно поступить. Футболисты тоже хотят участвовать в международных соревнованиях.

Да, если сдвигов в положительную сторону со стороны к лету не будет, то нужно думать о переходе в Азию. Но мы должны понимать, что если перейдет в эту конфедерацию, то, скорее всего, пути обратно не будет.

Если наша сборная будет играть в , то мы по-любому там будем хорошо смотреться. Но там люди тоже умеют играть в футбол. С любым соперником будет тяжело, все будет зависеть от подготовки к игре и от отношения к матчу», – сказал бывший игрок сборной России.

Ранее Россия сыграла вничью в товарищеских матчах с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Карпин о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию»