Игрок Таджикистана Джалилов о России в Азиатской конфедерации: «Это будет одна из сильнейших сборных, один из фаворитов Кубка Азии»

Полузащитник сборной Таджикистана высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Стоит ли, на ваш взгляд, переходить России в АФК?

– Если в Европе играть не дадут, то да, конечно. Но никто не знает, что будет завтра. Может, скоро этот бан закончится.

– Представим, что сборная России все-таки перешла в АФК. До какого этапа Кубка Азии она могла бы дойти?

– Это одна из сильнейших сборных будет, один из фаворитов Кубка Азии, – сказал .

Карпин о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию»