Колосков о переходе в Азию: «Хотите в болото? Нищая конфедерация с гигантскими расстояниями»

против перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста.

Но как можно сравнивать Европу с АФК? Это же абсолютно нищая конфедерация с гигантскими расстояниями.

С абсолютно неконкурентоспособными командами. О таком даже говорить не стоит», – сказал почетный президент .

Карпин о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию»