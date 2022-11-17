Колосков о переходе в Азию: «Хотите в болото? Нищая конфедерация с гигантскими расстояниями»
Вячеслав Колосков против перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста.
Но как можно сравнивать Европу с АФК? Это же абсолютно нищая конфедерация с гигантскими расстояниями.
С абсолютно неконкурентоспособными командами. О таком даже говорить не стоит», – сказал почетный президент РФС.
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