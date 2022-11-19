Шунин о переходе РФС в Азию: «Нужно двигаться туда, где будут официальные игры, где можно бороться»

высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Не обидно, что и ФИФА закрыли вам шанс попробовать себя на крупных турнирах?

— Конечно, каждому игроку, спортсмену, болельщику обидно от этого решения. Но ситуация такая, какая есть. Комментировать ее нет смысла. Я рад, что нам сейчас удается собираться и играть против других сборных.

— Карпина недавно спросили о возможности перехода сборной России в Азиатскую конфедерацию. Он сказал, что не против, если не будет иных вариантов. Как вы смотрите на такой вариант развития событий?

— Играть официальные матчи всегда лучше, чем товарищеские. Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры, где можно бороться.

— Вы тогда понимаете, что мы будем отрезаны от Европы? И ваше «Динамо» будет вне еврокубков, придется выступать в и на клубном уровне.

— Ну, это же вопрос не к нам, не к футболистам. Это вопрос политический. Есть люди, которые должны думать об этом и решать что-то. Это не игроки должны делать. Наша задача — ехать и играть там, где нам скажут, – сказал вратарь сборной России и «Динамо».