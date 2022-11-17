Сорокин о выходе России из УЕФА: «Нельзя вообще не играть в международных турнирах. Вакуум долго продолжаться не может»

допускает переход России из в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Лично у меня отношение к этому вполне понятное. Надо внимательно все проанализировать. Если в результате анализа и по прошествии времени станет понятно, что реальной возможности для наших клубов и национальных команд играть в УЕФА нет, значит, надо принимать какие-то решения.

Нельзя же вообще не играть в международных турнирах. Такой вакуум долго продолжаться не может», – отметил бывший генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018.