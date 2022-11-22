Серджи Бускетс: «Склоняюсь, что ЧМ-2022 будет последним для меня»

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Серджи Бускетс не знает, сыграет ли еще на одном чемпионате мира.

«Я с нетерпением жду нынешнего турнира. Мы все знаем, чего тренер хочет от нас, нас очень трудно обыграть.

Я не собираюсь принимать решение о том, играть ли на еще одном чемпионате мира, до, во время или после этого ЧМ.

Я скорее склоняюсь к тому, что этот ЧМ будет последним, чем к тому, что через четыре года сыграю еще раз», – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.

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