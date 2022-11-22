Альба о Катаре: «ЧМ уже проходил в Бразилии и России. Мы за соблюдение прав человека»

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Жорди Альба, получив вопрос о правах человека в Катаре, упомянул ЧМ в Бразилии и России.

– Слышна ли в Катаре критика, исходящая извне?

– Все мы выступаем за соблюдение прав человека. Нам сказали играть здесь. ФИФА уже проводила чемпионат мира в Бразилии и России. Надеюсь, ситуация в Катаре после этого турнира улучшится.

Мы не только футболисты, но и люди. Нужно максимально концентрироваться на игре, но мы, конечно, знаем, что происходит за пределами нашего пузыря, – сказал защитник «Барселоны» и сборной Испании.

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