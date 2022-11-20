В «Валенсии» недовольны решением тренера исключить Хосе Гайю из состава сборной .

На прошлой неделе защитник «Валенсии» получил растяжение, в связи с чем Луис Энрике решил исключить его из заявки на ЧМ. Вместо него главный тренер сборной Испании вызвал из «Барселоны».

Однако по возвращении Гайи в Испанию врачи «Валенсии» сказали, что повреждение было незначительным, и защитник мог бы сыграть уже в первом матче против Коста-Рики в среду. Позже объяснил свое решение нежеланием рисковать здоровьем игрока.

Однако в клубе остались недовольны таким решением.

«Можно ли заменить игрока из окончательной заявки из-за незначительного повреждения? Я думал, что регламент ФИФА допускает это только в случае серьезной травмы», – написал в твиттере бывший игрок «Валенсии» .

Ожидается, что вернется к тренировкам с «Валенсией» 26 ноября.

Сборная Испании ни разу не проигрывала, когда Гайя выходил на поле. В 12 матчах сборная одержала девять побед и трижды сыграла вничью.