Директор «Ромы» опроверг интерес к Роналду: «Эти слухи никогда не имели под собой никаких оснований»

Спортивный директор «Ромы» опроверг информацию об интересе к .

«Одна из вещей, которая меня немного раздражает в Италии, – это то, что мы всегда говорим о трансферном рынке. Мы говорим об этом каждый день.

Здесь, в Португалии, нам лучше, потому что мы говорим только тогда, когда открывается окно, но правда в том, что подписание Криштиану никогда не было для нас возможностью.

Эти слухи никогда не имели под собой никаких оснований, но в Италии каждый день говорят об интересе к троим разным игрокам. Возможно, связывать все воедино – это нормально, потому что мы с Моуринью португальцы, и Роналду тоже португалец, но это, повторяю, никогда не имело под собой никаких оснований», – сказал Тиагу Пинту на мероприятии в Порту.