Директор «Ромы» об интересе к Роналду летом: «Безосновательные слухи. Такого варианта не было»

Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту отрицает интерес к летом 2022-го.

«В Италии меня немного раздражает то, что мы всегда говорим о трансферах. Каждый день. В Португалии ситуация получше – там рынок обсуждают лишь во время трансферного окна.

Правда такова, что вариант с Роналду никогда не был реалистичным. Слухи были безосновательны. Возможно, это естественные разговоры, учитывая то, что мы с Моуринью португальцы – и он португалец, но, повторюсь, все это безосновательно», – отметил Пинту.

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