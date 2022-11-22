«Сегодня твой день, Лео. Начинается путь к мечте». «ПСЖ» – Месси перед 1-й игрой Аргентины на ЧМ

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2022 соцсети Футбол

«ПСЖ» поддержал Лионеля Месси перед первой игрой Аргентины на ЧМ-2022.

Сегодня сборная Аргентины сыграет с Саудовской Аравией в матче группового этапа чемпионата мира.

«Сегодня твой день, Лео. Начинается путь к твоей мечте. Париж всегда поддерживает тебя», – сказано в сообщении испаноязычного аккаунта «ПСЖ» в твиттере.

Матч сборных Аргентины и Саудовской Аравии начнется в 13:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Месси еще никогда не был так счастлив в сборной. Хватит ли этого для чемпионства?

Я не фанат Месси, но буду очень переживать за него на ЧМ

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