«Сегодня твой день, Лео. Начинается путь к мечте». «ПСЖ» – Месси перед 1-й игрой Аргентины на ЧМ
«ПСЖ» поддержал Лионеля Месси перед первой игрой Аргентины на ЧМ-2022.
Сегодня сборная Аргентины сыграет с Саудовской Аравией в матче группового этапа чемпионата мира.
«Сегодня твой день, Лео. Начинается путь к твоей мечте. Париж всегда поддерживает тебя», – сказано в сообщении испаноязычного аккаунта «ПСЖ» в твиттере.
Матч сборных Аргентины и Саудовской Аравии начнется в 13:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Месси еще никогда не был так счастлив в сборной. Хватит ли этого для чемпионства?
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