«Сегодня твой день, Лео. Начинается путь к мечте». «ПСЖ» – Месси перед 1-й игрой Аргентины на ЧМ

«ПСЖ» поддержал перед первой игрой Аргентины на .

Сегодня сборная Аргентины сыграет с Саудовской Аравией в матче группового этапа чемпионата мира.

«Сегодня твой день, Лео. Начинается путь к твоей мечте. Париж всегда поддерживает тебя», – сказано в сообщении испаноязычного аккаунта в твиттере.

Матч сборных Аргентины и начнется в 13:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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