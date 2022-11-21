Тальяфико о Месси: «Сможем рассказать внукам, что играли с величайшим игроком в истории»

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Защитник и сборной Аргентины отметил, что после победы на Кубке Америки Месси чувствует себя гораздо свободнее.

«Это связано и со зрелостью, опытом, с тем, что он отец. Когда выступаешь за сборную с чувством, что ты что-то должен, ты оказываешь на себя большое давление.

Люди всегда будут хотеть большего, но тот факт, что он что-то выиграл, позволил ему освободиться. Он может извлечь из этого максимум пользы. Сейчас он в прекрасной форме.

Когда разговариваешь с ним, создается впечатление, что он просто обычный игрок. Но когда видишь, что он может делать с мячом, это просто невероятно.

Мы сможем рассказать нашим внукам, что играли с величайшим игроком в истории. Простота помогает нам оставаться скромными. Ему не нужны слова, он подает пример», – сказал Тальяфико в интервью L’Équipe.

В первом матче группового этапа в Катаре Аргентина сыграет с Саудовской Аравией. Матч состоится 22 ноября, начало – в 13:00 по московскому времени.